Giro d’Italia ad Asti, venerdì cambia la raccolta rifiuti in corso Alessandria

Venerdì 23 ottobre, in occasione del passaggio del Giro d’Italia, Asp non effettuerà la raccolta porta a porta dei rifiuti in corso Alessandria, nel tratto compreso tra piazza I Maggio e la rotonda con via del Lavoro e via Maggiora.

Le raccolte di organico, carta e plastica sono pertanto posticipate a sabato 24 ottobre giorno in cui i sacchetti e i contenitori dovranno essere esposti sulla strada comunale entro le 13.

Per informazioni: tel. 0141/434611, www.asp.asti.it e app DifferenziAsti.