Giro d’Italia 2020: Ulissi vince ad Agrigento, ad Asti continua il lavoro del Comitato Tappa

Diego Ulissi (UAE Team Emirates) ha vinto la seconda tappa del 103^ Giro d’Italia, la Alcamo – Agrigento di 149 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) e Mikkel Honoré (Deceuninck – Quick – Step). Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale.

Il vincitore di tappa Diego Ulissi, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Prima dell’inizio dell’ultimo strappo ho detto a Valerio Conti di accelerare per staccare i velocisti. Siamo stati perfetti, sono veramente contento per questo successo, il mio settimo al Giro d’Italia”. La Maglia Rosa Filippo Ganna, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Lo strappo finale è stato veramente duro, l’abbiamo affrontato a tutta. Sono felice di aver mantenuto la testa della classifica, è una sensazione molto bella correre con questa Maglia. Domani lavorerò per aiutare Geraint Thomas.”

RISULTATO DI TAPPA

1 – Diego Ulissi (UAE Team Emirates) – 149 km in 3h24’58”, media 43.617 km/h

2 – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) s.t

3 – Mikkel Honoré (Deceuninck – Quick – Step) s.t

CLASSIFICA GENERALE

1 – Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers)

2 – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) +22”

3 – Geraint Thomas (Team Ineos Grenadiers) +23”

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers)

Nel frattempo, dopo la presentazione al Teatro Alfieri con ospiti illustri, ad Asti prosegue il lavoro del Comitato Tappa in attesa dell’arrivo del prossimo 23 ottobre. Il gruppo di lavoro presieduto da Giovanni Trombetta, è infatti ora concentrato sulle molte incombenze per le quali si dovrà ancora operare in vista del prossimo 23 Ottobre quando la città sarà raggiunta da almeno 2.000 persone tra corridori, staff, giornalisti ed addetti ai lavori.

Nei prossimi giorni ci sarà un ulteriore incontro con il mondo del Palio, già coinvolto in occasione della Presentazione Ufficiale della Tappa astigiana con la presenza della Damigella 2019 Francesca Villata (che ha portato sul palco il Trofeo “Senza Fine del centenario”), del Palio 2020 realizzato da Ottavio Coffano, e di una trentina di Dame e Cavalieri che, tra foyer e spazi esterni antistanti il Teatro, hanno accolto i 200 ospiti. Allo studio una esibizione di sbandieratori dei diversi Comitati Palio sulla linea del traguardo il prossimo 23 Ottobre.

Tutto pronto invece per quanto concerne le “Vetrine in rosa” con qualche centinaio di esercizi commerciali che, per la “regia” dell’Ascom, coloreranno la città nelle due settimane che precedono l’evento. Negozi e bar potranno utilizzare la stampa realizzata da Filippo Pinsoglio, maglietta, pubblicazione ufficiale (forniti dal Comitato di Tappa) e la locandina perso-nalizzata Ascom dell’evento. Le vetrine verranno fotografate e le immagine faranno parte di una “raccolta speciale” che verrà pubblicata sui profili facebook e instagram di Confcom-mercio , riservando una “sorpresa” per quelle che prenderanno più like.

Anche la Banca di Asti, main (main) sponsor del Giro d’Italia ad Asti, dopo aver messo a disposizione del Comitato di Tappa sponsorizzazione e 4.000 magliette tecniche (ovvia-mente rosa, personalizzate anche con il proprio logo), promozionerà l’evento attraverso le proprie filiali, omaggiando la propria clientela con le T-shirt (fino ad esaurimento) celebrative.

Photo Credits: LaPresse