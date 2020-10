Giro d’Italia 2020: Tao Geoghegan Hart vince la ventesima tappa, cambia di nuovo la maglia rosa

Tao Geoghegan Hart (Team Ineos Grenadiers) ha vinto la ventesima tappa del 103^ Giro d’Italia, da Alba a Sestriere di 190 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Jai Hindley (Team Sunweb) e Rohan Dennis (Team Ineos Grenadiers).

Tao Geoghegan Hart (Team Ineos Grenadiers) e Jai Hindley (Team Sunweb) sono a pari merito in testa alla classifica generale. Hindley è la nuova Maglia Rosa grazie ai centesimi della cronometro.

Sulla linea del traguardo l’inglese ha preso 10″ di abbuono contro i 6″ dell’australiano che aveva però battuto il corridore della Ineos Grenadiers al traguardo volante e preso 3″ di abbuono contro i 2″ di Geoghegan Hart.

L’ex leader della generale Wilco Kelderman (Team Sunweb) è arrivato al traguardo dopo 1’35”.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Tao Geoghegan Hart (Team Ineos Grenadiers) – 190 km in 4h52’45”, media 38.941 km/h (photo credit LaPresse)

2 – Jai Hindley (Team Sunweb) s.t

3 – Rohan Dennis (Team Ineos Grenadiers) a 25″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Jai Hindley (Team Sunweb)

2 -Tao Geoghegan Hart (Team Ineos Grenadiers) s.t.

3 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 1’32”

4 – Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) a 2’51”

5 – João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) a 3’14”

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Jai Hindley (Team Sunweb)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Arnaud Démare (Groupama – FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – Jai Hindley (Team Sunweb)

Il vincitore di tappa Tao Geoghegan Hart, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Sono felice per me, per la mia squadra e per il Giro, oggi è stata una tappa bellissima! La crono di domani sarà questione di gambe, il percorso è breve, spero di avere una buona giornata e un po’ di fortuna, poi si vedrà”.

La Maglia Rosa Jai Hindley, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Incredibile, non ho parole. Fin da piccolo sognavo di indossare la Maglia Rosa: è un enorme onore per me, non ci credo ancora. Nella cronometro di domani io e Tao partiremo con lo stesso tempo, farò del mio meglio”.