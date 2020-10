Giro d’Italia 2020: Jhonatan Manuel Narvaez vince la dodicesima tappa

Jhonatan Manuel Narvaez (Team Ineos Grenadiers) ha vinto in solitaria la dodicesima tappa del 103^ Giro d’Italia, la Cesenatico-Cesenatico di 204 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente i compagni di fuga Mark Padun (Bahrain – McLaren) e Simon Clarke (EF Pro Cycling).

João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Jhonatan Manuel Narvaez (Team Ineos Grenadiers) – 204 km in 5h31’24”, media 36.934 km/h Photo Credits: LaPresse

2 – Mark Padun (Bahrain – McLaren) a 1’08”

3 – Simon Clarke (EF Pro Cycling) a 6’50”

CLASSIFICA GENERALE

1 – João Almeida (Deceuninck – Quick-Step)

2 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 34”

3 – Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) a 43”

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – João Almeida (Deceuninck – Quick-Step)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Arnaud Démare (Groupama – FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – João Almeida (Deceuninck – Quick-Step)

Il vincitore di tappa Jhonatan Manuel Narvaez, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Voglio dedicare questa vittoria, la mia prima in una corsa WorldTour, a Nico Portal, ho imparato tanto da lui. Oggi mi sono svegliato con lo spirito giusto per essere protagonista. Non è un problema per me correre sotto la pioggia, anzi la preferisco al grande caldo”.

La Maglia Rosa João Almeida, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “È stata una tappa durissima. Sono contento di essere riuscito a conservare la Maglia Rosa. Ancora una volta la mia squadra è stata straordinaria, sono veramente grato ai miei compagni”.