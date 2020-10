Giro d’Italia 2020: Filippo Ganna vince la quattordicesima tappa

Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) ha vinto la quattordicesima tappa del 103^ Giro d’Italia, la Conegliano-Valdobbiadene (Prosecco Superiore Wine Stage) – Tissot ITT di 34.1 km.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Rohan Dennis (Team Ineos Grenadiers) e Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

La Maglia Rosa João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) ha fatto registrare il sesto miglior tempo e ha aumentato il vantaggio in classifica generale.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) – 34.1 km in 42’40”, media 47.953km/h

2 – Rohan Dennis (Team Ineos Grenadiers) a 26”

3 – Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a 1’09”

CLASSIFICA GENERALE

1 – João Almeida (Deceuninck – Quick-Step)

2 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 56”

3 – Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) a 2’11”

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – João Almeida (Deceuninck – Quick-Step)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Arnaud Démare (Groupama – FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – João Almeida (Deceuninck – Quick-Step)

Il vincitore di tappa Filippo Ganna, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “È il mio terzo successo al Giro, sono veramente contento e orgoglioso di questa vittoria! In questo ultimo anno sono migliorato tanto soprattutto grazie all’aiuto della squadra, ogni piccolo miglioramento serve per fare prestazioni come quella di oggi”.

La Maglia Rosa João Almeida, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “È stata una buona giornata, ho fatto un’ottima cronometro e adesso ho qualche secondo in più su Wilco Kelderman in classifica generale. Spero di continuare così, mi sento bene”.