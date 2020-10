Giro d’Italia 2020, è il gran giorno dell’arrivo ad Asti

Si attendeva dal 2003 un arrivo di tappa del Giro d’Italia ad Asti ed oggi la corsa rosa ritorna nella nostra città. Un arrivo di tappa che non sarà tutto quello che sarebbe dovuto essere, per via dell’emergenza sanitaria in corso, che ha epurato da tutto il contorno di festa l’arrivo della carovana e dei ciclisti in piazza Libertà.

Niente eventi a scandire il countdown verso il grande giorno, nessuna scuola coinvolta, giusto qualche vetrina in centro si è colorata un poco di rosa. Beffardo, pure il brutto tempo sembra pronto ad accompagnare malinconico la conclusione della 19a tappa ad Asti, limitando così anche l’impatto televisivo del bel territorio astigiano.

Ma, come si dice, “the show must go on”, e dunque prepariamoci a vivere una giornata con una Asti diversa, una città protagonista in tv nella tappa più lunga del Giro 2020, che prenderà il via alle 10 da Morbegno, in provincia di Sondrio per terminare dopo 258 km. Secondo la cronotabella, l’arrivo è previsto tra le 16.10 e le 16.47, vedremo durante la giornata a che ritmo la prenderanno i corridori.

Su ATnews vi accompagneremo con speciali di questa giornata all’insegna del Giro, con collegamenti in diretta con Radio Valle Belbo, per raccontare l’attesa dei ciclisti.

Buon Giro a tutti!