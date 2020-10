Giro d’Italia 2020: Arnaud Demare vince la sesta tappa

Arnaud Demare (Groupama – FDJ) ha vinto la sesta tappa del 103^ Giro d’Italia, la Castrovillari – Matera di 188 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Michael Matthews (Team Sunweb) e Fabio Felline (Astana Pro Team).

Foto credit

João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Arnaud Demare (Groupama – FDJ) – 188 km in 4h54’38”, media 38.285 km/h

2 – Michael Matthews (Team Sunweb) s.t.

3 – Fabio Felline (Astana Pro Team) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

2 – Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) a 43”

3 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 48″

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Arnaud Demare (Groupama – FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

Il vincitore di tappa Arnaud Demare, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Due giorni fa non ho fatto uno sprint perfetto, oggi invece una super volata! Non ero sicuro di poter restare davanti sullo strappo finale, poi mi sono trovato in buona posizione nell’ultimo km. Che soddisfazione conquistare un successo anche oggi, il mio secondo in questa Corsa Rosa”.

La Maglia Rosa João Almeida, subito dopo l’arrivo, ha detto: “Negli ultimi km ho cercato di restare nella parte anteriore del gruppo per evitare cadute, non volevo perdere secondi preziosi. È il mio quarto giorno in Maglia Rosa, incredibile!”.