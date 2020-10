Giro d’Italia 2020: Arnaud Demare vince la quarta tappa

Arnaud Demare (Groupama – FDJ) ha vinto la quarta tappa del 103^ Giro d’Italia, la Catania – Villafranca Tirrena di 140 km.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) e Davide Ballerini (Deceuninck – Quick – Step).

Photo Credits: LaPresse

João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Arnaud Demare (Groupama – FDJ) – 140 km in 3:22’13”, media 41.540 km/h

2 – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) s.t.

3 – Davide Ballerini (Deceuninck – Quick – Step) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

2 – Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) 2″

3 – Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) a 39”

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

Il vincitore di tappa Arnaud Demare, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Mi alleno spesso per le volate dietro lo scooter di mio padre, mi è servito per uno sprint come quello di oggi. Non ero sicuro di aver vinto quando ho tagliato il traguardo. È fantastico aver ottenuto un successo al Giro già nelle prime tappe.”

La Maglia Rosa João Almeida, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Ho provato a sprintare per l’abbuono al traguardo volante, sono un corridore abbastanza veloce, sopratutto nelle volate ristrette. Sono molto felice di indossare la Maglia Rosa un altro giorno”.