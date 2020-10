Giro d’Italia 2020: Arnaud Démare cala il poker e vince anche l’undicesima tappa

Arnaud Démare (Groupama – FDJ) ha vinto in volata l’undicesima tappa del 103^ Giro d’Italia, la Porto Sant’Elpidio – Rimini di 182 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) e Alvaro Hodeg (Deceuninck – Quick-Step).

Photo Credits: LaPresse

João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Arnaud Démare (Groupama – FDJ) – 182 km in 4h03’52”, media 44.779 km/h

2 – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) s.t.

3 – Alvaro Hodeg (Deceuninck – Quick-Step) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – João Almeida (Deceuninck – Quick-Step)

2 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 34”

3 – Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) a 43”

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Arnaud Demare (Groupama – FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

Il vincitore di tappa Arnaud Démare, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “È fantastico, la mia quarta vittoria in questo Giro! Ancora una volta un lavoro immenso dei miei compagni di squadra, prima per chiudere sulla fuga e riprendere Sander Armée, poi per lanciarmi alla perfezione in volata. Non posso che ringraziarli”.

La Maglia Rosa João Almeida, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “La prima parte della tappa è stata abbastanza tranquilla, poi un finale frenetico con tante squadre che volevano correre davanti. Domani ci aspetta una frazione molto ondulata, ci saranno degli attacchi e noi ci faremo trovare pronti”.