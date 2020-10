Giro d’Italia 2020: ad Asti è partito il conto alla rovescia per l’arrivo della 19a tappa

Ancora una decina di giorni ed il 103° Giro d’Italia farà tappa ad Asti. In una città in fermento grazie alle molteplici iniziative di “avvicinamento” messe in calendario dal Comitato di Tappa, in collaborazione con varie “realta’ territoriali”, istituzionali e commerciali.

La Banca di Asti, main sponsor del Giro d’Italia ad Asti, dopo aver messo a disposizione del Comitato di Tappa sponsorizzazione e 4.000 magliette tecniche (ovviamente rosa, personalizzate anche con il proprio logo), ha promozionato l’evento attraverso le proprie filiali, omaggiando la propria clientela con le T-short celebrative.

250 vetrine Ascom (e non solo) stanno da qualche giorno colorando la città. I negozi e bar coinvolti hanno ricevuto materiale promozionale (stampa, maglietta, pubblicazione ufficiale forniti dal Comitato di Tappa e la locandina personalizzata. Le vetrine verranno fotografate e le immagini faranno parte di una “raccolta speciale” che verrà pubblicata sui profili facebook e instagram di Confcommercio , riservando una “sorpresa” per quelle che prenderanno più like.

Sui Bus cittadini dell’Asp hanno trovato nel frattempo posto le locandine a promozione dell’evento.

Nella mattinata di Venerdì 23 Ottobre una ventina di giornalisti delle più importanti “testate” al seguito del Giro saranno ospiti della Cantina Braida di Giacomo Bologna a Rocchetta Tanaro per una breve visita. Per poi spostarsi per la merenda sinoira al Braida Wine Resord per una sorta di “terapia del paesaggio”, gustando i vini Braida insieme a friciulin, salame e formaggio e lingue di suocera della ditta Fongo.

Per una dozzina di minuti, sarà il “Gruppo dell’Asta” presieduto da Gianfranco Castaldo, ad intrattenere sulla linea del traguardo, due ore prima dell’arrivo dei corridori (previsto tra le 16,15 e le 16,45 davanti al Palazzo della Provincia) il pubblico astigiano, per forza di cose in numero ridotto nel rispetto della normative anticovid. Una esibizione con una trentina di elementi, prestigioso “biglietto da visita del Palio nel Mondo”. Il tutto nel segno della spettacolarità e del rispetto del protocollo Covid indicato dalla FISB.

Altra iniziativa quella messa in calendario da Davide Chicarella per l’ormai “storico” Pinta di Sport del Fuori Luogo di Via Govone. Alle 19,15 di Venerdì 23 Ottobre, subito dopo la conclusione della Morbegno-Asti, ci sarà il “Processo alla tappa astigiana” con la presenza di Matilde Vitillo, alcuni dei Componenti il Comitato di Tappa ed un paio di importanti “firme” giornalistiche al seguito del Giro.