Giro d’Italia 2020: a Tao Geoghegan Hart la quindicesima tappa

Tao Geoghegan Hart (Team Ineos Grenadiers) ha vinto la quindicesima tappa del 103^ Giro d’Italia, la Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori)-Piancavallo di 185 km.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Wilco Kelderman (Team Sunweb) e Jai Hindley (Team Sunweb) .

Quarto al traguardo, João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale per 15″.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Tao Geoghegan Hart (Team Ineos Grenadiers) – 185 km in 4h58’52”, media 37.140 km/h

2 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 2”

3 – Jai Hindley (Team Sunweb) a 4”

CLASSIFICA GENERALE

1 – João Almeida (Deceuninck – Quick-Step)

2 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) at 15”

3 – Jai Hindley (Team Sunweb) at 2’56”

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – João Almeida (Deceuninck – Quick-Step)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Arnaud Démare (Groupama – FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Giovanni Visconti (Vini Zabu’ – Brado – KTM)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – João Almeida (Deceuninck – Quick-Step)

Il vincitore di tappa Tao Geoghegan Hart, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Non ci posso credere! Abbiamo corso un Giro davvero duro fino ad oggi, perdendo anche Geraint Thomas, ma questa squadra è straordinaria e tutti noi lo stiamo dimostrando. Nico Portal è stato importantissimo per tutto il team e soprattutto per me: ogni giorno corriamo per ricordarlo”.

La Maglia Rosa João Almeida, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “È stata durissima, davanti sulla salita finale andavano troppo forte per me. Conosco il mio corpo e i miei limiti, quindi mi sono staccato. Sono contento di essere riuscito a salvare la Maglia Rosa, ancora una volta devo dire grazie al mio team”.

Photo Credits: LaPresse