Gianfranco Monaca racconta di Alfieri e di sé agli studenti della scuola media di San Damiano d’Asti

Ieri, venerdì 30 ottobre, nell’ambito del progetto “Alfieriando” gli alunni delle classi seconde della scuola media di San Damiano d’Asti, intitolata proprio a Vittorio Alfieri, hanno partecipato in classe ad una videoconferenza con Gianfranco Monaca esperto conoscitore del poeta e drammaturgo astigiano; il progetto, promosso ogni anno dalle docenti di Lettere, ha lo scopo di far conoscere e valorizzare la figura di Alfieri partendo dalla sua Autobiografia.

Gli alunni e le docenti collegati stando nelle proprie aule e utilizzando il proprio dispositivo, hanno dato vita ad una videoconferenza attiva e partecipata: nella prima parte gli studenti hanno sottoposto a Monaca, come se fosse lui stesso lo studente da “interrogare”, un questionario interattivo sull’infanzia e l’adolescenza di Alfieri, in seguito l’esperto ha letto e commentato ai ragazzi un passo tratto dall'”Esquisse du jugement universel” in cui il giovane Vittorio descrive se stesso immaginando di presentarsi davanti al tribunale di Dio. Nella terza parte dell’ incontro in rete gli alunni, incuriositi, hanno intervistato proprio Gianfranco Monaca per conoscere i suoi studi, i sui interessi, le sue esperienze lavorative.

I ragazzi hanno manifestato interesse ed entusiasmo per i vari argomenti trattati prendendo consapevolezza di non essere stati spettatori passivi (come spesso accade in rete) ma inter-attivi.

Le docenti ringraziano vivamente Gianfranco Monaca per la sua disponibilità.