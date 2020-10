Furgone in fiamme nella notte in centro a Castelnuovo Don Bosco, intossicata una persona

Nella tarda serata di ieri, martedì 6 ottobre, diverse squadre dei Vigili del Fuico di Asti e Chieri sono intervenute a Castelnuovo Don bosco, in Via Marconi, per l’incendio di un furgone che ha coinvolto esternamente l’ingresso e il piano terra di una palazzina di 3 piani.

Le squadre, ben tre di Asti, dotati di autopompaserbatorio, un pickup e un’autobotte, una dei volontari di Cocconato e una di Chieri, hanno domato l’incendio e messo in sicurezza le persone coinvolte, abitanti nella palazzina: tra loro una è rimasta lievemente intossicata ed è stata affidata alle cure del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.