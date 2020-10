Fridays For Future: venerdì anche ad Asti il quinto sciopero nazionale per il clima

Venerdì prossimo 9 ottobre, si svolgerà il quinto sciopero nazionale per il clima, indetto dal movimento Fridays For Future Italia. Anche Asti partecipa e l’appuntamento è previsto per le 9,30 in piazza San Secondo

“Invitiamo tutta la cittadinanza che vuole denunciare e affrontare il problema dell’emergenza climatica – commentano gli attivisti di Fridays For Future Asti – È necessario unirsi alla mobilitazione perché ormai il tempo per agire è quasi giunto al suo termine e chiedere alle istituzioni di rivedere le loro priorità”.

Le richieste che verranno presentate al governo sono: transizione ecologica: rilancio dell’economia – riaffermando il ruolo del pubblico – attraverso la decarbonizzazione al 2030 e il rifiuto dei sussidi ai fossili, con un piano di efficientamento energetico degli edifici, investimenti sulle rinnovabili e sulle infrastrutture per la mobilità sostenibile; giustizia climatica: la transizione ecologica deve avvenire tutelando e ripensando il lavoro, la sanità, l’istruzione e la ricerca. È fondamentale garantire i diritti alla salute e allo studio di ogni persona e anche investire sulla ricerca e sulla tutela del territorio e della comunità; verità: chiediamo che il governo avvii una campagna informativa capillare che tratti la crisi climatica – al pari della crisi sanitaria – come un’emergenza.

Gli organizzatori garantiscono che lo sciopero rispetterà tutte le misure di sicurezza anti-contagio.