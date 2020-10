Fiera Regionale del Miele di Marentino 2020: nella “rete” del miele

Fare di necessità virtù: questo è il motto, diventato principio d’azione, che la Fiera Regionale del Miele di Marentino ha fatto proprio in occasione dell’edizione 2020.

L’emergenza Covid ha portato persone, aziende ed eventi pubblici a ripensarsi, assecondando il dovere morale e sociale di rispettare le direttive di sicurezza emanate dal Governo.

Dopo la felice esperienza della passata edizione che ha visto la Fiera Regionale del Miele di Marentino fare il proprio esordio nella dimensione dei social media attraverso la creazione della propria pagina Facebook ufficiale, fatto che ha incrementato il successo di pubblico dell’evento, il Comune, di concerto con gli espositori storici e Aspromiele ha scelto di potenziare la presenza sul web creando un evento online.

Nello specifico, la Fiera Regionale del Miele di Marentino 2020 si dilaterà nel tempo grazie alla creazione di un sito web, che sarà online a breve, e che ospiterà gli apicoltori, ognuno dei quali avrà a disposizione una pagina-vetrina grazie alla quale il pubblico potrà conoscere non solo i prodotti, ma le aziende e le persone che le hanno create, grazie ai testi, alle immagini e alle video-interviste, in nome di quel valore umano imprescindibile che anima e caratterizza le piccole realtà artigiane.

Gli apicoltori metteranno a disposizione i propri mieli consentendo al pubblico di acquistarli attraverso il sito della Fiera che rispetterà le esigenze degli apicoltori stessi. Laddove possibile, gli appassionati del buon miele 100% italiano, fatto con amore e riguardo nei confronti delle api e dei consumatori, potranno acquistare i prodotti tramite e-commerce o effettuando i propri ordini via e-mail.

Le api e il miele, autentici patrimoni dell’umanità in ragione dell’importanza che essi hanno in relazione alla salute del Pianeta e degli esseri umani, saranno protagonisti di due sezioni del sito finalizzate a diffondere cultura attraverso articoli informativi dettagliati.

In quanto alimento dalle mille sfaccettature in fatto di profumi, gusti, aromi e proprietà nutritive e benefiche per l’organismo, nonché indiscutibile “poesia commestibile”, il miele diventerà inoltre protagonista di molte ricette di cucina inedite ed esclusive che arricchiranno la sezione enogastronomica della fiera digitale accanto al ricettario gratuito creato in occasione della passata edizione, il quale sarà riproposto al pubblico che potrà scaricarlo dal sito dell’evento digitale.

La Fiera Regionale del Miele di Marentino 2020 – Edizione digitale, non dimentica, inoltre, il valore della solidarietà: ciascun apicoltore partecipante, infatti, donerà numerosi vasetti di miele al Comune di Marentino che si occuperà di distribuirli alle famiglie bisognose.

Anche quest’anno, la Fiera Regionale del Miele di Marentino si avvale della collaborazione di Paola Uberti, torinese, autrice di ricettari di cucina elettronici e attiva nell’ambito della comunicazione enogastronomica dal 2011.

Ecco l’elenco degli apicoltori che parteciperanno all’edizione digitale della Fiera.

L’APE D’OC BIO DI AGNELLO LIDIA

LOC. PATERA, 5 – 12014 DEMONTE (CN)

TELEFONO +39 3284260670

lamblidia@inwind.it – www.lapedoc.altervista.org

AGRIAZIENDA BOCCA DANIELE

VIA MONGRENO, 25/6 – 10025 PINO TORINESE (TO)

TELEFONO +39 3333018977

info@agriaziendabocca.com – www.agriaziendabocca.com

APICOLTURA VALLERA

LOCALITÀ VALLERA SUL BRICCO, 8 – 14026 CUNICO (AT)

TELEFONO 0141 901892

info@apicolturavallera.it – www.apicolturavallera.it

ALBERO DELLA VITA BIO DI MASSIMO CARPINTERI

VIA TAGLIAVERDE, 10 – 14010 SAN PAOLO SOLBRITO (AT)

TELEFONO 0141 936802

alberodellavitaapicoltur@tin.it

APICOLTURA LA MARGHERITA

Corso Francia 152 – 10098 Rivoli (TO)

Telefono +39 3384971274

info@apicolturalamargherita.it – www.apicolturalamargherita.it

APICOLTURA GIROTTO FABRIZIO

REGIONE CAVALLERINO, 16 – SCIOLZE (TO)

TELEFONO 011 9603580

fabriziogirotto@gmail.com

APICOLTURA BIO ALBERTO PESAVENTO

VIA PO, 1 – 10099 SAN MAURO TORINESE (TO)

Telefono +39 3463998571

info@asemeil.it – www.asemeil.it

APICOLTURA SALVAGNO ELDA

VIA BUTTIGLIERA, 100 – 10023 CHIERI (TO)

TELEFONO 011 9415567

salvagno.elda@gmail.com

Vi aspettiamo online nelle prossime settimane per una nuova versione della Fiera, più ricca e…dolce che mai, nell’attesa di potervi rivedere tutti dal vivo, speriamo molto presto.