Sono state accolte con grande entusiasmo e curiosità le telecamere di Rai3 a Cocconato dove, nelle giornate di sabato 3 e lunedì 5 ottobre, sono state effettuate le riprese per la partecipazione della Riviera del Monferrato alla competizione “Il Borgo dei Borghi“.

Il paese ha risposto presente all’invito del sindaco Umberto Fasoglio per il momento clou delle riprese, con la sfilata dei borghi e le intervie in piazza Cavour di diversi personaggi che hanno fatto la storia di questa perla che svetta nel Basso Monferrato Astigiano.

Nella due giorni sono stati coinvolti Mario Averone, Piero Bava, Luigi Dezzani, per parlare di storia, turismo e Palio, Mattia Castellano e Margherita Martini hanno fatto le guide al paese, Eleonora Dezzani la Dama Medievale, mentre Michele Tortia e Nicola Enrico si sono presentati con l’asino per la corsa del Palio. Raccontare le tipologie di vino e le vigne è toccato ad Adriano Cavallito. E poi ancora, Ken e Joy Moore: lei, l’artista internazionale che nell’estate ha tenuto i corsi di Pittura in Vigna, e lui, che ha presentato la sua auto; insieme hanno fatto un giro in Via Roma parlando di come si vive a Cocconato da stranieri.

Protagonisti delle riprese sono stati anche gli sbandieratori, tradizione inscindibile dal mondo del Palio, le cui intense giornate sono state raccontate dai Conti Radicati Eleonora Dezzani e Valter Vianzone, mentre Viola Pozzi è intervenuta per raccontare il ruolo dei bimbi a Cocconato e nel Palio. Ancora tradizioni, ancora Palio, con Angela Bertiglia, custode della ricetta della Paliotta, la torta del Palio.

Una speciale vetrina per tutte le caratteristiche di un paese vivace, che fa della collaborazione tra diverse realtà il suo punto di forza e che, dopo l’ingresso dello scorso febbraio nel club de “I Borghi più belli d’Italia”, potrà farsi conoscere in tutta Italia con la partecipazione ad una delle trasmissioni più note e affascinanti della tv. Lo speciale su Cocconato, come del resto quelli degli altri 19 borghi italiani in gara, andrà in onda la domenica pomeriggio, su Rai3, durante “Kilimangiaro“, il programma condotto da Camila Raznovich, in onda da novembre. La finalissima, per giocarsi il titolo di “Borgo più bello d’Italia” è in programma in prima serata domenica 4 aprile. Nel mentre, si potrà votare per Cocconato, in rappresentanza della bellezza del Piemonte.