Emergenza Maltempo: la solidarietà di ANCI Piemonte

“In questo delicato momento, esprimo tutta la solidarietà dell’associazione che rappresento ai sindaci e ai cittadini dei territori flagellati dal maltempo, in particolare a quelli del cuneese, del vercellese e del biellese. Credo che i sindaci in questo momento debbano essere ancora più forti affinché si possa uscire al più presto dall’emergenza”.

Così il presidente di ANCI Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, impegnato in prima linea, come tanti altri sindaci piemontesi, nelle operazioni di soccorso alla popolazione.

“In questi giorni – spiega – i sindaci hanno lavorato notte e giorno, assieme ai vigili del fuoco, alla protezione civile, alle forze dell’ordine e alla croce rossa, per trarre in salvo i residenti delle zone più colpite dal maltempo, come le periferie, le case sparse e le cascine. In alcuni casi, l’acqua si è letteralmente portata via i sacrifici di un’intera vita. Stiamo vivendo un momento di grande dispiacere e di dolore al fianco dei nostri cittadini; ringraziamo la Regione e il governatore Alberto Cirio per la solidarietà manifestata ai territori, che non devono essere lasciati soli”, conclude il presidente di ANCI Piemonte, Andrea Corsaro.