Emergenza Covid-19: come cambia l’accesso agli uffici della Questura di Asti

Alla luce degli ultimi interventi normativi in relazione all’emergenza Covid-19, si rende necessaria, a partire da lunedì 2 novembre, una prudente rimodulazione dell’accesso del pubblico agli Uffici della Questura al fine di evitare assembramenti tali da mettere a rischio la salute del personale operante e dell’utenza.

UFFICIO IMMIGRAZIONE

L’utenza farà accesso agli Sportelli dell’Ufficio Immigrazione, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 da lunedì a venerdì, solo ed esclusivamente con appuntamenti prenotati:

– con il sistema Poste, all’atto della spedizione della busta per il rinnovo/rilascio/aggiornamento/duplicato del permesso di soggiorno;

– tramite gli Sportelli Dedalo, ubicati ad Asti in Via Fara 12 presso la Polizia Municipale e in Via De Amicis 4, nonché presso i Comuni di Agliano Terme, Nizza Monferrato, Canelli, Cerro Tanaro, Cossombrato, Costigliole, Moncalvo, Mombercelli, Portacomaro, Refrancore, Rocchetta Tanaro, Scurzolengo, San Damiano, Tonco, Valfenera;

– con il sistema informatico https://siamodigitali.provincia.asti.it/ , previa registrazione.

Le consegne dei permessi di soggiorno verranno effettuate, sempre previo appuntamento comunicato agli interessati, il sabato mattina con lo stesso orario.

Sarà consentito di accedere agli uffici a non più di tre persone contemporaneamente e dovrà essere rispettato rigorosamente l’orario di appuntamento. Chi si presenterà in anticipo non potrà accedere agli sportelli.

Eventuali informazioni potranno essere richieste dalle ore 13,00 alle ore 13,30 al numero di telefono 0141/418570 o all’indirizzo di posta elettronica immig.quest.at@pecps.poliziadistato.it.

Le integrazioni documentali necessarie alla definizione della pratica possono essere effettuate via mail esclusivamente in formato pdf all’indirizzo di cui sopra.

UFFICIO PASSAPORTI

L’utenza farà accesso agli Sportelli dell’Ufficio Passaporti, solo tramite appuntamenti, prenotati tramite il sito on-line https://www.passaportonline.poliziadistato.it secondo la seguente programmazione settimanale:

– Lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30

– Martedì dalle ore 15 alle ore 17

Mercoledì dalle ore 15 alle ore 17 (riservato per le consegne dei passaporti)

– Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30

Sarà consentito di accedere agli uffici a non più di due persone contemporaneamente e dovrà essere rispettato rigorosamente l’orario di appuntamento. Chi si presenterà in anticipo non potrà accedere agli sportelli.

Eventuali informazioni potranno essere reperite al sito internet https://www.poliziadistato.it/articolo/10301 o, in alternativa, telefonando al 0141/418511 dal lunedì al venerdì dalle ore 12:30 alle ore 13:30 o tramite mail all’indirizzo di posta elettronica ammin.quest.at@pecps.poliziadistato.it

UFFICIO ARMI e UFFICIO LICENZE

Per l’Ufficio Armi e l’Ufficio Licenze l’utenza potrà accedere nelle mattinate della settimana solo previa prenotazione fissata dal personale preposto ai seguenti numeri di telefono:

– Ufficio Armi: 0141-418512

– Ufficio Licenze: 0141-418518

Trasmissioni di documentazioni via e-mail dovranno essere fatte esclusivamente in formato pdf all’indirizzo ammin.quest.at@pecps.poliziadistato.it.

UFFICIO DENUNCE

L’Ufficio Denunce sarà aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 14:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 14.

La ricezione delle denunce che rivestano carattere di urgenza sarà in ogni caso garantita anche al di fuori del suddetto orario.