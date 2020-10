Eletta la Giunta della Camera di Commercio di Alessandria-Asti

Il Consiglio della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, si è riunito oggi presso l’Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria e ha eletto la Giunta.

Sono stati eletti Ferrari Adelio Giorgio in rappresentanza del settore Artigianato, Goria Erminio in rappresentanza del settore Industria, Meschia Armando in rappresentanza del settore Commercio, Pedrazzi Alice in rappresentanza del settore Commercio, Repetto Franco in rappresentanza del settore Servizi, Ricagni Carlo in rappresentanza del settore Agricoltura e Serpentino Maurizio in rappresentanza del settore Cooperazione.

Foto di repertorio