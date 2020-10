Economia ed autogestione al tempo del Covid: se ne parla in tre incontri online organizzati da MAG4 Piemonte

La MAG 4 Piemonte, partner finanziario della Cooperativa Della Rava e Della Fava, organizza tre incontri tramite piattaforma on line https://meet.jit.si/IncontriMAG4 per riflettere sulle connessioni tra pandemia ed economia e per proporre nuove direzioni.

Si parte martedì 27 alle 18,30 con : ‘Controllo digitale e Covid 19’ con Marco Schiaffino di Attac Italia; si prosegue il 13 novembre ore 18,30 con presentazione del libro ‘Dentro la zona rossa’ da parte degli autori Francesco Fantuzzi e Franco Motta e la partecipazione della microclinica Fatih – ambulatorio popolate autogestito torinese.

Ultimo incontro con il prof. Roberto Burlando del dipartimento Economia dell’Università di Torino il 24 novembre ore 18,30 che affronterà il tema: ‘La Pandemia globale in corso ha portato grandi cambiamenti ai nostri stili di vita e fornisce subdole occasioni per darsi un tocco di verde’.

In allegato il programma completo. Gli incontri si terranno esclusivamente on line.