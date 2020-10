Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano, “Guarda che silenzio che c’è” fa tappa a Valfenera

La camminata teatrale dal titolo “Guarda che silenzio che c’è”, in forma itinerante per il pubblico, proposta dall’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano farà tappa a Valfenera, sabato 24 ottobre in due orari alle 15 e alle 17.

La parte teatrale, in tre tappe all’aperto, è una creazione dell’ ARchivio TEatralità POpolare e Faber Teater con otto attori e musicisti in scena; quella musicale al chiuso, a cura di Joint Music.

Domenica pomeriggio 25 ottobre invece, a Passerano Marmorito nell’Aia di fronte all’Ala, alle 15,30 ci sarà il nuovo spettacolo del Teatro degli Acerbi dal titolo “Il testamento dell’ortolano”, con protagonista Massimo Barbero, da un racconto di Antonio Catalano.

(Foto di Piermario Adorno)