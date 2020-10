Due nuove videoconferenze per “Vecchie e nuove Resistenze Riconnessioni -2”

Sono due le prossime videoconferenze organizzate da Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’albese – I.C. Di San Damiano d’Asti con Museo Arti e Mestieri di un Tempo, Fra Production Spa e Aimc e Acli di Asti, incluse nel ciclo di “Vecchie e nuove Resistenze Riconnessioni -2”.

Gli incontri online sono GRATUITI e aperti a tutte le persone interessate.

1) sabato 7 novembre 2020 – ore 17 – videosofia – “Teatro greco e filosofia – 1° incontro”, con il prof. Alberto Banaudi

2) mercoledi’ 11 novembre 2020 – ore 18 – videoconferenza – Antonio Sgobba presenta ”la societa’ della fiducia. Da platone a whatsapp” ne discute con Mauro Ferro

Gli incontri si terranno in videoconferenza (meet), il link per la partecipazione verra’ inviato agli iscritti.

Gli interessati dovranno compilare, entro e non oltre venerdi’ 6 novembre 2020, il modulo a questo link

Agli insegnanti di ruolo verra’ inviato il codice per l’iscrizione su s.o.f.i.a. Informazioni alla pagina www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/

