Domenica visite guidate al Castello di Castell’Alfero e al museo etnografico

Domenica 11 ottobre a Castell’Alfero il Castello ed il museo etnografico L’Ciar aprono le loro porte per le visite guidate, alle 16 e alle 17.

Nel biglietto d’ingresso è compresa la visita guidata al castello che riguarda il Salone Rosso, l’Ufficio del Sindaco, le sale dedicate a Gian Battista de Rolandis, alla maschera piemontese del Gianduja e il Salone Verde. Inoltre è inclusa anche la visita del Museo etnografico L’Ciar.

Per garantire la sicurezza dei visitatori e il protocollo Covid è necessaria la prenotazione entro il sabato precedente ogni visita, presso il Comune di Castell’Alfero, in Piazza Castello, ai numeri 0141-406611 e 0141-406614 oppure scrivendo una mail a : segreteria@comune.castellalfero.at.it . Si potranno accettare fino ad un massimo di 20 prenotati per giro visita. Si richiede l’uso della mascherina durante la visita guidata.

All’interno delle Sale del Castello, è presente una mostra personale dell’artista locale, Livio Boscolo: si potranno ammirare diverse sculture in pietra ollare o di Langa e in marmo e quadri a sbalzo su rame. Artista autodidatta, Boscolo a partire dal 1994 ha realizzato innumerevoli quadri a sbalzo su rame di notevole pregio, prestando particolare attenzione ai dettagli e ispirandosi a soggetti di vario genere. Le sculture in marmo di Carrara o in pietra ollare sono veri e propri capolavori che abbelliscono ulteriormente le sale della Residenza dei Conti Amico e sono stati realizzati grazie all’ingegno e alla particolare vena artistica di uno scultore che da semplice autodidatta è diventato un vero e proprio professionista amato e stimato dai suoi concittadini.