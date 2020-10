Domenica torna l’ora solare, si dorme un’ora in più

Domenica prossima, 25 ottobre, finisce l’ora legale: alle ore 03:00 della notte gli orologi verranno spostati indietro di un’ora alle 02:00, per la gioia di chi vorrà dormire un’ora in più.

Attualmente la possibile abolizione del cambio di orario stagionale è argomento di discussioni politiche, ma non sono ancora state prese decisioni definitive, né a livello dell’UE né in singoli Stati membri. Fino a nuovo avviso si applicherà quindi il vigente sistema orario e anche la prossima primavera verrà reintrodotta l’ora legale la domenica 28 marzo 2021, mentre non si sa ancora se tra un anno tornerà l’ora solare.

Infatti i Paesi dell’UE che decidono di mantenere l’ora legale dovrebbero regolare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di marzo 2021, mentre quelli che preferiscono mantenere l’ora solare dovrebbero spostare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di ottobre 2021. È quanto stabilisce la risoluzione legislativa approvato dai deputati con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astensioni.

I deputati hanno sostenuto la proposta della Commissione di porre fine al cambio stagionale dell’ora, ma hanno votato per rinviare la data dal 2019 al 2021, ora l’augurio è che, nonostante la decisone spetti ad ogni singolo stato, si riesca a trovare un accordo per una decisione unica, in caso contrario si rischia di avere fusi orari diversi a macchia di leopardo in tutta Europa.