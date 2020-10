Domenica ad Asti c’è la Fiera d’Autunno

Si svolgerà domenica 11 ottobre, dall’alba al tramonto, ad Asti, la Fiera d’Autunno, organizzata dal Consorzio Euro FIVA 2000.

Le bancarelle riempiranno le strade del centro storico di Asti, coinvolgendo piazza Alfieri, corso Dante, corso Alfieri, viale alla Vittoria, Piazza Libertà e corso Einaudi, con proposte di tutti i tipi: abbigliamento, pelletteria, dolciumi, casalinghi, calzature, cornici, giocattoli, accessori, prodotti tipici gastronomici e tanto altro.

Ecco di seguito la planimetria che indica dove saranno disposti i banchi (clicca QUI per scaricarlo in pdf)

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, garantire la sicurezza dei partecipanti e permettere il posizionamento delle relative strutture e dei banchi di vendita si rende necessario vietare circolazione e sosta nelle arterie interessate alla manifestazione è stata disposta l’ordinanza dirigenziale della Polizia Municipale che ordina per il giorno 11 ottobre dalle 04 fino al termine della manifestazionea, il divieto di vietate sosta e circolazione veicolare sulle seguenti arterie:

Piazza Alfieri tutta la piazza (interno piazza – anello esterno anche lato e fronte Provincia/Prefettura), Corso alla Vittoria da Corso Einaudi a via M.Prandone ambo i lati, Piazza Libertà area ztl – area lato palazzo Provincia/Prefettura e lato monumento alpini, Largo N.Saracco, Via Brofferio lato mercato coperto e lato monumento, Piazza Santa Maria Nuova, Corso Alfieri da Piazza Alfieri a Via Bocca ambo i lati, Via Rossini ambo i lati, corso alla Vittoria da Piazzale Vittoria a via M.Prandone lato corsia numeri civici dispari e fronte, Corso Dante da Via Verdi a Piazza Alfieri ambo i lati, così come da segnaletica posizionata in loco.

L’ordinanza dispone anche, al fine di consentire il passaggio ai mezzi di Polizia, di Soccorso e Pronto Intervento, che dovranno essere mantenuti liberi da strutture e pienamente transitabili tutte le intersezioni situate all’interno dell’area fieristica ed in particolare: Corso Alfieri x via Fontana, Corso Alfieri x via M.Prandone e corso Alfieri x via Montalenti (uscita ex caserma da Piazzale De Andrè). Sarà istituito il doppio senso di circolazione veicolare in Via Brofferio nel tratto tra Via Nino Costa e via Cavour e in Via Fontana nel tratto tra Corso Alfieri e via Arò. Sarà segnalata con idonea transennatura la corsia al passo carraio Prefettura in viale Vittoria x cso Einaudi, che dovrà sempre essere libera al transito. Potranno accedere all’area fieristica i mezzi degli operatori muniti di autorizzazione per occupare lo stallo assegnato e i veicoli di Polizia, di Soccorso e Pronto Intervento.