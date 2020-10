DL Agosto, Uncem: “Bene il rinvio del termine per l’inizio dei lavori dele piccole opere nei Comuni”

Nella legge di conversione DL Agosto, che dovrebbe essere votata nelle prossime ore al Senato, c’è la “proroga” per i contributi ai Comuni per investimenti per efficientemento energetico e sviluppo territoriale. Lo aveva chiesto Uncem, con le altre Associazioni degli Enti locali, affinché il Ministero dell’Interno non revocasse i contributi ai Comuni per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, previsti dalla legge di bilancio 2020, nel caso gli Enti non fossero riusciti a partire il 15 settembre.

L’emendamento al DL Agosto (articolo 47) prevede una proroga del termine per l’inizio dei lavori al 15 novembre solo per questa annualità.

Uncem ritiene molto positivo il provvedimento, al quale si affianca, come già nel Decreto del 14 agosto 2020, l’incremento del fondo (previsto dalla legge di bilancio 2020), per il 2021, con altri 500 milioni di euro. Diventa così 1 miliardo di euro il fondo complessivo, a beneficio dei Comuni.