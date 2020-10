Deliberata dalla Giunta la concessione ad Astiss del palafreezer e dell’ex palazzina ufficiali di via Arò

La Giunta del Comune di Asti ha deliberato ufficialmente la concessione al Polo Universitario di Asti di nuovi spazi nell’area dell’ex Caserma Colli di Felizzano.

A partire dalla palestra che si affaccia su piazzale De Andrè, conosciuta da tanti anni “Palafreezer”, perchè ospitava la pista da pattinaggio sul ghiaccio. Con la delibera del 6 ottobre, la Giunta ha ufficializzato la concessione della palestra, che si aggiunge a quella recentemente restaurata all’inizio di via Arò, insieme ad un altro fabbricato, l’ex Palazzina Ufficiali all’incrocio tra Via Arò e Via Bocca, dove il Comune è recentemente intervenuto a rifare il tetto dopo l’incendio dello scorso dicembre in cui perse la vita un senzatetto.

L’annuncio è stato dato da Mario Sacco, presidente di Astiss, durante la conferenza stampa del corso di Chinesiologia di Rigenerazione, a cui è seguito l’intervento del sindaco Maurizio Rasero che ha confermato che questo è un ulteriore passo per la destinazione di tutta l’area da dedicare al campus universitario, in ottica di riuscire a recuperare anche l’ex Palazzina Comando che dà su corso Alfieri.

“In settimana attendiamo risposte per capire possibili linee di finanziamento per gli interventi necessari” – ha sottolineato il Sindaco.

Dal Comune è arrivata dunque una ulteriore risposta concreta ad una realtà che, nonostante la situazione di emergenza sanitaria in corso, sta confermando i numeri degli iscritti anche per il nuovo anno accademico, con oltre 1600 studenti che gravitano intorno al Polo Rita Levi Montalcini.

I due nuovi immobili si aggiungono alla concessione degli altri tre già in essere, per cui il Consorzio Asti Studi Superiori dovrà corrispondere un canone annuo di € 315.366,40, pari al precedente canone di 230 mila euro più 85.366,40 euro per le due nuove pertinenze. Dalla cifra dovuta potrà scalare il valore delle opere di ristrutturazione dei due fabbricati, per una superficie complessiva di oltre 8300 metri quadrati.