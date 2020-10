Danni da maltempo nel 2019, tutti gli interventi finanziati con gli oltre 2 milioni di euro in arrivo nell’Astigiano

E’ di due giorni fa la notizia che la Regione Piemonte ha ottenuto dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea 34 milioni di euro per la copertura economica di 315 interventi di ripristino della funzionalità idraulica nei territori colpiti dalle alluvioni di ottobre e novembre 2019. Dal momento dello stanziamento i Comuni hanno 18 mesi per realizzare e rendicontare i lavori: tra loro, anche diversi Comuni astigiani, oltre alla Provincia di Asti, che potranno eseguire diversi interventi di messa in sicurezza di situazioni critiche sulle strade nostrane. Tra gli interventi, è finanziato con 600 mila euro un intervento di ripristino delle situazione idraulica del Belbo che sarà effettuato dall’AIPO.

Nell’Astigiano, in tutto, arriveranno 2 milioni e 355 mila euro, per la soddisfazione dell’Assessore Regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile Marco Gabusi, che sottolinea come sia fondamentale che queste risorse siano state stanziate in tempi rapidi.

Ecco tutti gli interventi, nel dettaglio, che saranno finanziati e l’importo destinato.

Asti

Rimozione ostruzione ponticello interferente con strada comunale Valle Rivi in frazione Valenzani

60.000

Canelli

Consolidamento s.c Merlini

40.000

Cessole

Ripristino smottamento lungo la sc Sant’Antonio regione Carmi in Comune di Cessole

85.000

Costigliole d’Asti

Ripristino transito lungo la sc Viale Bianco Corrado

50.000

Mombaldone

s.c. Sant’Ambrogio – Sistemazione

50.000

Monastero Bormida

Consolidamento s.c. Sessania

80.000

Nizza Monferrato

Consolidamento ponte lungo sc Baglio-Fontanile

35.000

Portacomaro

Ripristino transito lungo la sc Bodina in Comune di Portacomaro

40.000

Vinchio

Ripristino transito lungo la sc Via Belveglio in Comune di Vinchio

30.000

Mombaruzzo

Ripristino del transito lungo la sc Costamezzana in Comune di Mombaruzzo

100.000

Sessame

Consolidamento n. 3 tratti s.c. Asinari

120.000

Belveglio

Consolidamento sponda sx Torrente Tiglione in prossimità della strada provinciale

130.000

Moncalvo

Messa in sicurezza mura di via XXV Aprile Lato ovest

420.000

Mongardino

Messa in sicurezza s.c. Monchissone

20.000

Rocca d’Arazzo

Intirantatura muro lesionato curva interna del tornante

20.000

Provincia di Asti

SP. 100 di San Bartolomeo di Azzano al km 0+300 nel Comune di Azzano

60.000

SP 47 “Spigno Serole Cortemilia” messa in sicurezza della frana al km 1+100 nel comune di Serole

135.000

SP 49/A “Dir. per Maretto” interventi di messa in sicurezza della frana al km 6+300 in Comune di Roatto

80.0000

SP 12 “Monale – Canale per Cisterna” intervento di sistemazione del cedimento in comune di Cisterna d’Asti

200.000

AIPO

Belbo – Sistemazione idraulica del corso d’acqua

600.000