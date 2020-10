Da TerraMia ad Isola d’Asti un gruppo d’acquisto per le castagne cuneesi, promozioni speciali e novità

TerraMia, il negozio di spesa sfusa di Corso G. Volpini 213, ad Isola d’Asti, a grande richiesta, ha aperto le prenotazioni per poter gustare le castagne autoctone della zona di Torre Mondovì, varietà Ciapastra. E’ possibile farsi una bella scorta di castagne per mantenere viva la tradizione che risale a don Bosco, e degustarle, bollite, per la ricorrenza dei Santi e dei Defunti. E’ possibile prenotarle entro venerdì 23 ottobre direttamente in negozio, oppure telefonando o mandando un messaggio whatsapp al numero 3471563866, all’interessante prezzo di 5,50 euro al chilo, molto vantaggioso per la qualità di castagne che arrivano da una zona tipica della Castagna Cuneo IGP.

Ma le iniziative di TerraMia non finiscono qui. Marika Bronzin, con il suo sorriso e la sua gentilezza, è pronta ad accogliervi nel suo negozio con una speciale promozione nel mese di novembre: il 5% di sconto su ogni articolo acquistato utilizzando contenitori propri, in un’ottica di sostenibilità e rispetto dell’ambiente.

Inoltre sono disponibili nuovi prodotti, di altissima qualità e a prezzi convenienti. Come le composte di frutta bio senza zucchero, salse per i formaggi, creme spalmabili e cioccolato al taglio (fondente 75% e nocciolato fondente, al latte o bianco).

Ricordiamo che da TerraMia è disponibile una varia gamma di alimenti sfusi, sia tradizionali, sia innovativi, comodi e convenienti, come farine, cereali in chicco, legumi, frutta secca, frutta disidratata, cereali da colazione, tè e tisane, spezie, erbe aromatiche, ed anche detersivi, prodotti per l’igiene personale e molto altro.

TerraMia

Corso G. Volpini 213

Isola d’Asti

M: 347 15 63 866

info@terramia.me