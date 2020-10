Da domani il Museo Paleontologico Astigiano chiude nei giorni feriali

A seguito del provvedimento del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente “Misure per il contrasto e per il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19”, il Museo Paleontologico Territoriale dell’Astigiano comunica la chiusura al pubblico in settimana e aprirà solo su prenotazione per gruppi organizzati.

Pertanto, il Museo rimarrà chiuso da mercoledì 21 ottobre durante i giorni feriali sino a quando la situazione sanitaria generale non migliorerà.

Nel weekend gli orari del museo non subiranno variazioni, sabato e domenica l’orario di apertura al pubblico sarà garantito dalle 11.00 alle 18.00.