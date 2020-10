Covid19, l’Asl di Asti limita gli accessi di visitatori e famigliari ai reparti di degenza

Limitazioni all’accesso in ospedale per i famigliari dei degenti: in considerazione del Bollettino regionale che vede l’incremento del numero di persone positive al Covid 19 sul territorio piemontese ed col fine di una maggiore tutela della salute di pazienti, operatori e cittadinanza, l’Azienda ha determinato la chiusura di tutti i reparti di degenza ai visitatori a partire da sabato 24 ottobre.

Faranno eccezione i casi specificatamente individuati dal personale sanitario dei singoli reparti e, in particolare, le autorizzazioni (preferibilmente un solo famigliare per paziente) verranno rilasciate per i casi in condizioni di estrema gravità o forte agitazione psico-motoria.

Pertanto, dalla giornata di venerdì 23 ottobre, i parenti per cui verrà garantito l’accesso dovranno essere muniti dell’apposito permesso. Per le suddette eccezioni occorre comunque osservare l’orario di accesso ai reparti 12-13/18- 19.

A tutti i visitatori muniti di permesso che potranno accedere si ricorda e raccomanda di:

· eseguire l’igiene mani con gel idroalcolico

· portare con sé l’autorizzazione per accedere al reparto

· indossare correttamente la mascherina chirurgica. Nel caso in cui il visitatore abbia in uso una mascherina comunitaria o con filtro, gliene sarà fornita una chirurgica da sovrapporre.

L’ingresso ai reparti rimarrà sempre chiuso e durante l’apertura ai visitatori sarà controllato dal personale sanitario, che, in primis, dovrà verificare il possesso di regolare modulo autorizzativo. A coloro che non potranno più recarsi a visitare i propri congiunti si chiederà di fornire ai reparti un recapito telefonico ed una fascia oraria in cui un medico possa dare informazioni sulle condizioni di salute dei ricoverati.