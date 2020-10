Covid19, i mezzi pubblici e la preoccupazione dei genitori degli studenti

Dopo l’impennata di casi di positività nell’Astigiano, sale la preoccupazione tra i genitori degli studenti, in particolare quelli che, abitando fuori città, devono utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti tra casa e scuola.

Sono numerose le segnalazioni che ci sono giunte in merito al fatto che non sempre sembrano essere rispettate le regole in vigore attualmente per ridurre i rischi di contagio, come la mascherina obbligatoria, la distanza di sicurezza e un adeguato ricambio dell’aria.

Ricordiamo nuovamente quelle che sono le linee guida da rispettare a bordo di autobus, treni, ecc… al fine di essere consapevoli di come ci si deve comportare su un mezzo pubblico, di cosa ci si deve aspettare, e cercare di pretendere da chi, sentendosi al di sopra del rischio, non rispetta le regole.

Di seguito sono elencate le indicazioni e i comportamenti da adottare quando ci apprestiamo a utilizzare un mezzo pubblico:

● Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).

● All’ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all’interno dei mezzi, è obbligatorio indossare la mascherina, per la protezione del naso e della bocca.

● Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app.

● Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone.

● Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro.

● Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo , ove prescritto, il distanziamento dagli altri occupanti.

● Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.

● Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso.

● Utilizzo dell’App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione del virus.

Ci sono inoltre alcuni comportamenti consigliati:

● indossare guanti monouso avendo cura di sostituirli ogni qual volta si scenda o si salga dal mezzo;

● disinfettarsi le mani con soluzione alcolica o gel;

● non toccarsi naso, occhi e bocca né la mascherina indossata a protezione delle vie aeree durante l’utilizzo del mezzo.

Dal lato di chi fornisce il servizio di trasporto, le disposizioni, valide per tutte le modalità di trasporto sono le seguenti:

● La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

● Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale devono essere installati, anche in modo graduale, privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati dagli utenti, appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani​;

● Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.