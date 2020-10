Covid19, a Montechiaro d’Asti didattica a distanza alle medie

Dopo mesi di assenza di Covid19 il Comune di Montechiaro d’Asti affronta nuovamente il diffondersi del virus.

La Casa di Riposo è stata chiusa due settimane fa all’accesso delle visite esterne. Una classe della Scuola Primaria è stata messa precauzionalmente in quarantena, mentre per tre classi della Secondaria a seguito della positività di un’insegnante, è scattata la Didattica a Distanza.

“Il nostro territorio è stato particolarmente colpito in primavera – ricorda il sindaco Paolo Luzi – Ora risulta un solo positivo, ma cerchiamo di affrontare la situazione mettendo in atto le normative regionali e nazionali anche secondo l’ultimo DPCM. Per ora non prevedo ordinanze sindacali restrittive, ma mi riservo di verificare la situazione contagi nei prossimi giorni per decidere o meno se attuare misure anti-contagio più stringenti. Per ora però non ce n’è bisogno”.

Intanto la macchina amministrativa continua ad andare avanti e a lavorare su altri fronti, soprattutto quello della viabilità. Da inizio mese a Montechiaro sono iniziati dei cantieri per il rifacimento del porfido.

Sono stati avviati infatti i lavori in via Piesenzana, con la sostituzione di tratti di cubetti attualmente in dislivello e la posa di cubetti mancanti e su piazza Umberto I con l’aggiunta della sostituzione delle lastre in pietra, rotte. In un secondo tempo lo stesso lavoro è previsto per via Roma. L’importo complessivo dei lavori è di circa 20.000 euro. Da domani fino a lunedì sono previsti inoltre altri lavori di riasfaltatura sulle strade comunali per un importo di circa 50.000 euro.