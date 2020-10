Costigliole d’Asti, il sindaco Cavallero conferma: “Sono due i positivi, annullata l’edizione 2020 di Rosso Barbera”

Sono due i positivi al Covid19 a Costigliole d’Asti. A comunicarlo è stato il sindaco del comune astigiano, Enrico Cavallero: “Come era prevedibile anche a Costigliole abbiamo due contagiati, si tratta di un bambino che frequenta le scuole fuori dal territorio comunale e di un operatore sanitario.”

Cavallero ricorda anche il nuovo DPCM e le nuove ordinanze regionale e coglie l’occasione per ringraziare gli assessori regionali Gabusi, Carosso e Icardi: “A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale li ringrazio per la loro vicinanza che non è mai mancata in tutto questo periodo di emergenza.”

L’amministrazione comunale è al lavoro per riprogrammare in base alle nuove disposizioni i prossimi eventi, in particolare la festività dei Santi al 1 novembre e la ricorrenza del 4 novembre, mentre è stata anticipata al 1° novembre la chiusura della mostra RorArt, che riaprirà in primavera. Domenica 25 ottobre è prevista la cerimonia di piantumazione degli alberi per l’iniziativa “un albero per ogni bambino nato”, inizialmente programmata in primavera e poi rinviata per l’emergenza covid; sono ben 36 i nati nel 2019 a Costigliole. “Se le condizioni lo permetteranno faremo la cerimonia con le autorità e i familiari dei bambini in Via Verasis presso l’area camper alle 11,30, in caso di peggioramento delle condizioni faremo solo la piantumazione e rinvieremo i festeggiamenti a tempi migliori” dichiara il primo cittadino costigliolese.

Infine la conferma dell’annullamento ufficiale dell’edizione 2020 di Rosso Barbera a causa della recente evoluzione negativa dell’emergenza Covid19 nel nostro paese e all’estero: “Un atto di responsabilità che ci unirà ancora di più in vista dell’edizione 2021, l’edizione che siamo certi sarà ricchissima e per la quale lavoreremo fin da subito con rinnovato entusiasmo” la conclusione del comunicato stampa letto da Enrico Cavallero.