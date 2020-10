Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: continuano a crescere i positivi nell’Astigiano

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione si segnala ancora un forte incremento dei contagiati nell’Astigiano con 119 positivi in più di ieri, con il totale che arriva a 3456 da inizio pandemia, si registra anche un nuovo decesso con il totale che sale a 266. Segnalato anche l’incremento del numero dei guariti di diciassette unità con il totale che sale a 1803.

Come spiegato nei giorni scorsi durante la diretta del commissario dell’Asl Asti, Messori Ioli, con il sindaco Maurizio Rasero, il numero dei nuovi positivi giornalieri è condizionato dalla lavorazione dei tamponi, che in parte vengono processati fuori Asti, per questo motivo si alternano dati come negli ultimi giorni (141 giovedì, 66 ieri, 119 oggi).

In Piemonte sono 2887 i nuovi positivi conteggiati nel bollettino odierno, di cui il 42% asintomatici, continua l’incremento dei ricoverati non in terapia intensiva, 136 in più di ieri, ma anche oggi si registra anche un aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva che salgono quindici unità con il totale attuale che è di 174.

Ad Asti il dato di ieri vedeva 125 ricoverati all’ospedal Cardinal Massaia.

33.429 PAZIENTI GUARITI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 33.429 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3860, Asti 1803, Biella 1083, Cuneo 3503, Novara 3091, Torino 17.154, Vercelli 1560, Verbano-Cusio-Ossola 1147, extraregione 228.

I DECESSI SONO 4383

Sono 28 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 10 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 4383 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 712 Alessandria, 266 Asti, 226 Biella, 424 Cuneo, 420 Novara, 1923 Torino, 234 Vercelli, 135 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 43 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 70.636 (+2.887 rispetto a ieri) di cui 1199 (42%) sono asintomatici.

I casi sono così ripartiti: 989 screening, 859 contatti di caso, 1039 con indagine in corso; per l’ambito: 174 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 394 scolastico, 2319 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 6773 Alessandria, 3456 Asti, 2305 Biella, 8651 Cuneo, 5757 Novara, 37.767 Torino, 2656 Vercelli, 2039 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 501 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 731 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 174 (+15 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2. 683 (+136 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 29.967

I tamponi diagnostici finora processati sono 1.029.059 (+15.575 rispetto a ieri), di cui 565.672 risultati negativi.

Report COVID-19 Piemonte 31 ottobre