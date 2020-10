Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: continua a salire il numero di positivi nell’Astigiano

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione si conferma il trend di crescita dei positivi anche nell’Astigiano con altri ventisei nuovi positivi con il totale da inizio pandemia che passa a 2172, mentre non si registrano nuovi decessi con il totale che rimane di 257. Segnalato anche un nuovo guarito oggi con il totale che sale a 1654.

A livello regionale si rileva un ulteriore aumento dei positivi, che oggi sono stati 585, con un incremento di otto persone ricoverate in terapia intensiva (oggi il totale è di 30 mentre ieri erano 22), salgono anche i ricoverati non in terapia intensiva, che oggi sono 483, 26 in più di ieri.

28.909 PAZIENTI GUARITI E 485 IN VIA DI GUARIGIONE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 28.909(+90rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3528 (+2) Alessandria, 1654 (+1) Asti, 903 (+0) Biella, 2820 (+2) Cuneo, 2688 (+16) Novara, 14.697 (+56) Torino, 1385 (+12) Vercelli, 1037 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 197 (+0) provenienti da altre regioni.

Altri 485 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I DECESSI SONO 4183

Tre i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessunoverificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è di 4183deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 686 Alessandria, 257 Asti, 212 Biella, 401 Cuneo, 384 Novara, 1843 Torino, 226 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Sono 39.542 (+585 rispetto a ieri, di cui 372 sono asintomatici. Dei 585: 174 screening, 273 contatti di caso, 138 con indagine in corso. Ambito: 28 RSA, 82 scolastico, 475 popolazione generale. I casi importati sono 1 su 585) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4653 Alessandria, 2172 Asti, 1294 Biella, 4110 Cuneo, 3746 Novara, 19.849 Torino, 1798 Vercelli, 1279 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 331 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 310 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 30 (+ 8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 483 (+ 26 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 5.452.

I tamponi diagnostici finora processati sono 808.603, di cui 440.761 risultati negativi.

Report COVID-19 Piemonte 13 ottobre