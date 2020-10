Coronavirus: dall’astigiana Fra Production 85.000 km di filo elastico per mascherine in un anno

Una lunghezza pari a 85.000 chilometri, sufficiente ad avvolgere per ben due volte la circonferenza terrestre. È l’incredibile quantità di filo elastico per mascherine, del peso complessivo di 113 tonnellate, prodotto o commercializzato nel 2020 da FRA Production, leader mondiale nei prodotti tessili tecnici.

L’azienda italiana, che ha il proprio quartier generale e gli stabilimenti a Dusino San Michele, al confine tra le province di Asti e Torino, è il primo produttore al mondo di anelli elastici per uso alimentare e di rete tubolare elastica per medicazioni con il brand Surgifix.

Una vera e propria eccellenza manifatturiera con un fatturato complessivo che lo scorso anno ha superato i 22 milioni di euro e oltre 230 dipendenti, che per far fronte alla pandemia di Covid-19 ha destinato parte della propria attività alla produzione e commercializzazione di filo elastico utilizzato per la realizzazione delle mascherine.

“In ambito medicale esportiamo i nostri prodotti in 57 Paesi nei cinque i continenti, ma in questo caso ci è sembrato giusto dare la priorità all’Italia. Gran parte della quantità di filo elastico è destinata a FCA – spiega Andrea Colombo, amministratore delegato di FRA Production – per la produzione delle mascherine chirurgiche autorizzata dall’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del piano di rifornimento dei dispositivi di protezione individuale previsto e promosso dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. Siamo felici e orgogliosi di essere stati scelti, e il nostro obiettivo è quello di assicurare un prodotto di assoluta qualità”.

FCA, che realizza le mascherine negli impianti di Mirafiori (Torino) e Pratola Serra (Avellino), a regime sarà in grado di produrre 27 milioni di mascherine al giorno per adulti e bambini. Per il 2021, FRA Production prevede di fornire globalmente 150.000 km di filo elastico per mascherine.