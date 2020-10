Coronavirus, a Canelli lezioni in presenza sospese in una classe delle elementari e in una delle medie

Il sindaco di Canelli, Paolo Lanzavecchia, ha comunicato alla cittadinanza gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dell’emergenza coronavirus nella città spumantiera.

“In relazione all’aumento esponenziale di possibili casi di contagio da Covid-19, la Regione Piemonte Direzione Sanità Welfare nella giornata di ieri ha diramato una circolare con la quale si è disposto che in caso di positività di un alunno, i compagni di classe verranno sottoposti a quarantena per 14 giorni. Il tampone verrà effettuato ai compagni di classe nella sola ipotesi in cui presentino sintomi. Per quanto riguarda i familiari dei compagni di classe in quarantena, essendo contatti di contatto stretto, ai predetti non verrà applicata alcuna restrizione.

Vi comunico di essere in costante contatto con il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Genovese, il quale mi ha da subito informato della sospensione delle lezioni in presenza di una classe primaria e di una secondaria di primo grado.

Le procedure previste per legge sono costantemente seguite dall’Amministrazione unitamente alla Dirigenza Scolastica, i quali richiedono quotidianamente al Sisp ASL AT (UNICO soggetto competente a disporre i tamponi e le quarantene) un tempestivo e celere intervento sul territorio.

Sarà mia cura monitorare attentamente la curva epidemiologica presso i nostri istituti scolastici, al fine di salvaguardare la salute degli alunni e dei loro familiari” si legge nella nota a firma del Sindaco Paolo Lanzavecchia di questa sera.

Per quanto riguarda le persone positive a Canelli, l’ultimo aggiornamento fornito dal sindaco è quello di ieri, mercoledì 14 ottobre, alle 13 in cui comunicava di aver appreso dal Sisp Asl AT la positività di due cittadini, dato che portava a sedici il totale dei soggetti positivi al Covid-19, con dodici le disposizioni di isolamento fiduciario di soggetti venuti a contatto con un cittadino positivo al Covid-19. Dei sedici cittadini malati uno risulta ricoverato in ospedale, gli altri sono collocati presso le proprie abitazioni e presentano lievi sintomi.

“Un unico consiglio, il solito, rispettate rigorosamente le disposizioni dettate in tema di emergenza Covid-19” il messaggio del sindaco Paolo Lanzavecchia.