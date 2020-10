Coprifuoco ad Asti: l’autocertificazione per chi è autorizzato ad accedere alle zone chiuse

Da questa notte scattano le limitazioni previste dall’ordinanza sindacale 81 del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, in cui viene vietata la circolazione in alcune aree della città dalle ore 00,10 alle ore 04,50 e che sarà in vigore da sabato 24 ottobre fino a lunedì 2 novembre.

Sono previste deroghe ai divieti per i residenti o comunque coloro che accedono alle abitazioni private (parenti, addetti alla cura/assistenza di persone, commensali, etc.), per le persone che svolgono nell’area la propria attività lavorativa, per le persone che affluiscono ad attività legittimamente operanti (es. farmacia di turno), per gli addetti al servizio di consegna a domicilio.

Nel corso dei controlli si utilizzerà il sistema dell’autocertificazione. Allo scopo Il Ministero dell’interno ha predisposto specifico modello aggiornato che è possibile scaricare cliccando qui —->>>>modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020 (anche reperibile sul sito del ministero dell’Interno). Potrà essere prodotto già compilato dal soggetto controllato o compilato sul momento.