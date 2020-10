Coprifuoco ad Asti, la mappa delle zone chiuse

Come è noto, il Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha firmato in diretta Facebook ieri sera l’ordinanza con cui chiuderà alcune zone del centro città per evitare che si formino capannelli di persone fuori dai locali, obbligati dai recenti DPCM a chiudere alle 24 per poi poter riaprire alle 5.

L’ordinanza prevede che decorrere da sabato 24 ottobre 2020 e fino a lunedì 2 novembre 2020 dalle ore 00,10 alle ore 04,50 è disposta la chiusura al pubblico: nell’area interna al perimetro formato da: corso Alfieri (da via Giobert, incluse piazza Roma e aree verdi Alganon), via F. della Valle, via C. Battisti (ivi inclusa piazza Medici), tutta piazza Alfieri, via Gardini-Garibaldi, piazza San Secondo, piazza Statuto (incluso l’adiacente tratto di via Cavour), via Q. Sella, via Ranco, via Garetti, via Balbo, piazza Roma; della piazza San Martino e dei tratti delle vie immediatamente adiacenti alla stessa; della piazza Marconi e del corso Matteotti; delle piazze G. Pasta, San Rocco e San Giuseppe (incluso parcheggio Lavezzeri), compresi i tratti delle vie tra le stesse intercluse.

Possono transitare, in deroga a quanto sopra e fermo restando il divieto di assembramento, le persone anagraficamente residenti o comunque che accedono alle abitazioni private (parenti, addetti alla cura/assistenza di persone, commensali, etc.), le persone che svolgono nell’area la propria attività lavorativa, le persone che affluiscono ad attività legittimamente operanti, gli addetti al servizio di consegna a domicilio.

Ecco le mappe delle zone coinvolte.