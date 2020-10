Continua il super ottobre della Cooperativa della Rava e della Fava

Prosegue il ricchissimo ottobre in casa Rava e Fava con un ventaglio di proposte ed eventi.

Dal 15 fino a fine mese per Benessere d’Autunno alla Bottega di Via Cavour presentazione di tutta la linea viso a marchio Natyr la prima cosmesi bio ed equo e solidale; una promo dedicata ed un nuovo prodotto per la routine viso in lancio.

Martedì 20 presso Chapitombolo Academy a Monale d’Asti alle ore 17 è prevista l’inaugurazione del primo distributore nella nostra provincia di bevande calde – fredde e di snack – merendine da filiere biologiche ed equo e solidali.

Dal 22 ottobre fino all’8 novembre presso la Bottega di via Cavour ritorna l’attesissimo evento autunnale dedicato al cioccolato Altromercato con la presentazione di tutta la linea Mascao con il lancio -come da tradizione – della nuova tavoletta di cioccolato mascao all’originale gusto curcuma e pepe.

Il 24 nel NaturaSì di piazza Porta Torino prosegue Bio Tipico Locale con una giornata dedicata al panettiere Marcarino Roberto di Roddino d’Alba con presentazione delle diverse tipologie di pani da cereali biologici con farine macinate a pietra, a lievitazione di pasta madre e cotti in forno a legno.

Domenica 18 ottobre si festeggia l’inizio del nuovo ciclo vitale dei campi con la decima edizione di Seminare il Futuro che si potrà seguire in streaming.

Fino al 18 in bottega di via Cavour prosegue ‘Consumi o scegli?’ con il lancio del nuovo caffè manifesto che sta riscuotendo un forte consenso di un un numero crescente di consum-attori.

In piazza Porta Torino è partita la campagna ‘Essenziali per Natura’ con un paniere di oltre 100 prodotti biologici per tutte le tasche e proseguirà per un anno intero; in questo mese si sta lavorando per allargare la proposta della vendita degli sfusi.

Ma non finisce qui: è uscito il catalogo Altromercato per la regalistica aziendale natalizia: per lasciarsi ispirare su numerose idee regalo è possibile sfogliarlo on line cliccando QUI.

