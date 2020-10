Consegnati dall’ANFI di Asti i tappi di plastica alla casa di accoglienza “La Madonnina” di Candiolo

Continua la collaborazione della sezione di Asti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia alla raccolta di “tappi di plastica”.

Sono trascorsi oramai quattro anni da quando l’Associazione, presieduta dal Brig. c. cav. Michele Marchese, ha voluto offrire il suo piccolo contributo alla casa di accoglienza “La Madonnina” di Candiolo (TO). I soci Ordinari e Simpatizzanti hanno raccolto numerosissimi tappi di plastica che sono stati donati alla casa di accoglienza il 15 ottobre alla presenza del presidente dell’A.N.F.I., delle simpatizzanti, Rita Gozzelino, Doriana Berthod e il Consigliere Comunale Laura Bianco del Comune di Costigliole d’Asti. I tappi, raccolti in n. 70 sacchi, saranno ora conferiti a un’impresa specializzata nel riciclo della plastica che offrirà per questi un’offerta in danaro.

La “Madonnina”, nata come ONLUS, offre ospitalità ai parenti dei malati di cancro in cura presso l’istituto specializzato di Candiolo (TO) che non si possono permettere di sostenere il costo dell’albergo per il lungo periodo di degenza del proprio caro. Il contributo in danaro ottenuto con la raccolta dei tappi favorirà le spese da sostenere per la struttura di 27 stanze che ad oggi necessita di una ristrutturazione e un ampliamento. Sono stati infatti 91 mila il numero che dà un’idea della necessità di continui interventi di manutenzione e ammodernamento per l’edificio.

I finanzieri però non si sono limitati alla raccolta di tappi ma hanno promosso l’opera ammirevole svolta da coloro che tutti i giorni contribuiscono alla realizzazione del grande progetto de “La Madonnina” ottenendo diversi concreti riscontri. In ultimo quello della Ferrero d’Alba. L’azienda, leader mondiale nel settore del cioccolato, infatti, per il secondo anno consecutivo ha manifestato, con un gesto concreto, la propria solidarietà ai più sfortunati donando alla casa di accoglienza tantissime mini confezioni di nutella che sono stati utilizzati per confezionare bomboniere distribuite in occasione della “festa del matrimonio” della casa di accoglienza del 23 giugno dietro libera offerta in denaro.

“L’Associazione Nazionale Finanzieri di Asti anche quest’anno non può che ringraziare vivamente tutti coloro che hanno contribuito a confortare concretamente chi è più sfortunato. Un ringraziamento particolare è rivolto anche ai responsabili della Protezione Civile “Unione di Comuni tra Langa e Monferrato”, al Sindaco di Costigliole d’Asti Enrico Alessandro Cavallero, che hanno messo gratuitamente a disposizione un furgone per il trasferimento dei tappi raccolti dal magazzino di raccolta del Comune di Costigliole d’Asti, alla casa dell’accoglienza di Candiolo (TO) e Radio Alba di Alba (CN) per dare voce alla raccolta in provincia di Cuneo” dichiara il Presidente

ANFI Asti, Michele Marchese.