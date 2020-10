Consegnati dal Rotary Asti sanificatori ad ozono a tre istituti scolastici astigiani

Oggi pomeriggio presso l’Istituto Artom di Asti si è tenuta la cerimonia di consegna di tre sanificatori ad ozono donati dal Rotary di Asti.

Le tre scuole destinatarie dell’importante macchinario sono l’Artom, il Liceo Vercelli e l’Istituto Vittorio Alfieri rappresentati dai dirigenti scolastici Franco Calcagno, Cristina Trotta e Stella Perrone; in rappresentanza del Rotary Club Asti il presidente Marco Stobbione e Luigi Gentile in rappresentanza del Distretto 2032.

Ancora una volta il Rotary ha mostrato la propria vicinanza ai giovani con un sostegno tangibile agli istituti scolastici, con i dirigenti che hanno ringraziato i rappresentanti del Club astigiano per l’importante dono, in un periodo in cui la scuola ha diverse e nuove necessità tra cui quella della sanificazione dei laboratori.