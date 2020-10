Conbipel verso l’Amministrazione straordinaria: la preoccupazione per il futuro dei dipendenti

In Conbipel si aprono le porte dell’Amministrazione straordinaria. Un epilogo deludente, per la UilTuCS, amareggiata per il fallimento del tentativo di ridefinire gli assetti societari.

La preoccupazione per il futuro occupazionale di migliaia di dipendenti è davvero grande, e “a questo punto – spiega Paolo Andreani della UILTuCS nazionale – è necessario il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico che possa agevolare l’amministrazione straordinaria e la ricerca di investitori in grado di assicurare liquidità per sostenere la continuità aziendale”.

La UilTuCS, intanto, unitamente alle altre organizzazioni sindacali, prosegue il suo impegno per scongiurare il fallimento. L’amministrazione straordinaria potrebbe aprire la strada alla vendita parziale della rete di vendita o peggio ancora alla messa in discussione della continuità aziendale. Occorre lavorare per dare rilievo alla vertenza.