Combattere il traffico di esseri umani: intervento in Vaticano di Princess Okokon, mediatrice culturale di Asti

Princess Inyang Okokon, mediatrice culturale della onlus astigiana PIAM, sarà tra i relatori alla conferenza internazionale “Combatting Human Trafficking – Action in a Time of Crisis” organizzata dall’Ambasciata Americana presso la Santa Sede in Vaticano.

La conferenza, che è in programma per mercoledì 14 ottobre, prevede i saluti iniziali di Callista Louise Gingrich, ambasciatrice degli Stati Uniti presso la Santa Sede e dell’ambasciatore John Cotton Richmond, direttore della Sezione antitratta del Dipartimento di Stato Usa

A seguire gli interventi di: Gabriella Bottani, coordinatrice internazionale del Talitha Kum Network; Olga Zhyvytsya, Advocacy Officer della Caritas Internationale; Kevin Hyland, presidente Group for Responsible Recruitment, Institute for Human Rights and Business; Princess Okokon, mediatrice culturale, Piam ONLUS; Valiant Richey, coordinatore per il contrasto al traffico di esseri umani, OSCE. Moderatrice la giornalista e scrittrice Barbie Nadeau.

I saluti finali saranno affidati al cardinale Michael Czerny, sotto-segretario per i Migranti e Rifugiati, della Santa Sede.

“E’ per noi una grande soddisfazione che la nostra mediatrice culturale Princess Inyang Okokon sarà relatrice a questa importante conferenza” commenta il presidente di Piam Onlus, Alberto Mossino.

[Fonte foto: Piam onlus]