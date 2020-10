Cocconato non si ferma: ristoranti aperti a pranzo per accogliere i turisti tra i colori d’autunno

L’Amministrazione comunale di Cocconato e i ristoratori non si fermano: dopo il nuovo decreto che impone la chiusura alle 18, la reazione è di riuscire a valorizzare il territorio ed il suo patrimonio enogastronomico e paesaggistico nei limiti, ovviamente, di quello che è permesso fare.

Non si può servire la cena? E allora si punta sul pranzo e sui servizi da asporto. Già da questo week end diversi ristoranti di Cocconato, supportati dal Sindaco Umberto Fasoglio e dall’amministrazione tutta, si sono organizzati per proporre ai turisti speciali menù appositamente studiati all’insegna dei prodotti di stagione, come il tartufo e tantissime altre specialità di cui è ricca la Riviera del Monferrato.

“Stiamo lavorando in modo coordinato tra varie realtà, perché Cocconato è un paese unito, che collabora insieme anche nelle difficoltà. Cocconato non molla ed è pronto ancora ad accogliere turisti in queste ultime giornate di ottobre, per vedere il foliage sulle nostro splendide colline caratterizzate da tantissimi colori. Visto che ci si può ancora muovere, mantenendo le distanze di sicurezza, adattando tutti i protocolli sanitari previsti, Cocconato ha le porte aperte a tutti!” è il messaggio che lancia il sindaco.

Sono numerose le strutture che sono pronte ad accogliere i turisti nel week end che decideranno di accogliere l’invito, senza timori. Ecco le info utili per organizzare una giornata fuori porta.

Locanda Martelletti

Piazza Statuto, 10 – 14023 Cocconato

Per Info e prenotazioni: 0141-907686

Aperta a pranzo il venerdì, sabato e domenica.

Cascina Rosengana

Via Liprandi, 50 – 14023 Cocconato

Per Info e prenotazioni: 0141-907857

Aperta a pranzo

Anche asporto

Pizzeria SottoSopra

Piazza Cavour, 3 – 14023 Cocconato

Per Info e prenotazioni: 0141 – 907018

Solo asporto

Cantina del Ponte

Piazza Cavour, 25 – 14023 Cocconato

Per Info e prenotazioni: 0141-907003

Aperta a pranzo

Agriturismo Osteria La Pompa

Strada Maroero, 47 – 14023 Cocconato

Per Info e prenotazioni: 349-2228019

Aperta a pranzo

Cannor D’Oro

Piazza Cavour, 24 – 14023 Cocconato

Per Info e prenotazioni: 0141-907794

Aperta a pranzo il venerdì, sabato e domenica.

Cantina Nicola

Strada degli Alberoni, 10 – 14023 Cocconato

Per Info e prenotazioni: 392-9543291

Aperta a pranzo il venerdì, sabato e domenica.

Caffè Bar Roma

Piazza Cavour, 18 – 14023 Cocconato

Per info: 0141-907028

Bar Coccogel

Via Alfieri, 108 – 14023 Cocconato

Per info: 340-6596489

orari di apertura:

Lu 7:00 – 12:00

Ma 7:00 – 12:00 / 14:30 – 18:00

Me 7:00 – 12:00 / 14:30 – 18:00

Gi 7:00 – 12:00 / 14:30 – 18:00

Ve 7:00 – 12:00 / 14:30 – 18:00

Sa 7:00 – 18:00

Do 8:00 – 12:00