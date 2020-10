Cisl SLP Asti: “Sarebbe necessaria da parte di Poste Italiane una maggiore attenzione al nostro territorio”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Coordinamento Territoriale SLP CISL

In data 8 ottobre si è tenuto un incontro tra l’Azienda Poste Italiane e le OO.SS. SLP CISL e SLC CGIL di Asti nel quale sono stati discussi i seguenti temi:

1) Riapertura immediata di tutti gli Uffici Postali tutt’ora razionalizzati per emergenza Covid con chiusura a giorni alterni;

2) Grave carenza di personale nel Settore Sportelleria per la quale le Scriventi OO.SS. hanno chiesto l’immediata immissione di almeno n. 30 unità.

A seguito delle risposte aziendali del tutto insoddisfacenti, le scriventi OO.SS. hanno ritenuto opportuno aprire un conflitto di lavoro con l’Azienda Poste.

Il giorno 14 ottobre, si è un tenuto il tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dal vigente CCNL.

Nemmeno in questa occasione è emersa da parte aziendale la volontà di venire incontro alle nostre rivendicazioni. Pertanto, seguendo le procedure previste, la fase conflittuale da noi aperta è demandata alla discussione del tavolo regionale.

In attesa del futuro confronto, le scriventi OO.SS. intendono avviare un percorso di coinvolgimento delle Istituzioni al fine di interrompere l’attuale situazione di disagio che interessa sia i colleghi di Poste che i cittadini; la clientela di poste italiane non merita a nostro avviso di sopportare interminabili code per effetto della chiusura degli uffici e della grave carenza di personale.

Sarebbe necessaria da parte di Poste Italiane, la più importante azienda di servizi in Italia, una maggiore attenzione al nostro territorio nella realizzazione delle Politiche Attive per il Lavoro.

Il Coordinamento Territoriale

SLP CISL