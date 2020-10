Cinque positivi a San Damiano d’Asti, il sindaco rassicura: “Tutti asintomatici, non si rilevano situazioni particolari”

Conferenza stampa telematico oggi pomeriggio con il Sindaco di San Damiano d’Asti, Davide Migliasso, per fare il punto della situazione sulle scuole, sull’aggiornamento dei casi di coronavirus e sugli eventi dello scorso week end che si sono tenuti nel paese.

“I casi di Covid ad oggi sono cinque, sono tutti in isolamento presso la propria abitazione in quanto asintomatici; io sono in contatto costante con loro e non si rilevano situazioni particolari” dichiara Migliasso che prosegue “ Nessun caso alla casa di riposo, mi sento con i responsabili tutte le settimane, la situazione è sotto controllo, così come nelle scuole che al momento sono tutte operative e funzionanti, tra l’altro, oltre ai lavori interni per creare nuove aule, abbiamo creato condizioni di sicurezza anche all’esterno degli edifici scolastici”.

Scuole che il primo cittadino ha visitato per portare il suo saluto per questo inizio di anno particolare: “Ho concluso il tour di saluti venerdì scorsi, nel mio saluto istituzionale oltre agli auguri di buon anno scolastico, ho raccomandato il massimo rispetto delle norme, in particolare sull’uso della mascherina e di evitare assembramenti all’entrate a all’uscita dalle scuole, così come lo chiedo a tutta la cittadinanza durante i mercati e gli eventi.

A proposito di scuole è partito il doposcuola, e a breve ne verrà attivato un altro per tutti gli studenti più fragili segnalati direttamente dalla scuola, con questi due servizi riusciamo a coprire tutte le richieste a disposizione anche grazie alle parrocchie che hanno messo a disposizione gli oratori.”

Sempre a proposito di giovani Migliasso parla dell’evento “Laboratori Urbani” di sabato pomeriggio in via Cici: “Si tratta di un’area verde che abbiamo voluto destinare ai giovani per sentirsi parte attiva in questo progetto, con la possibilità di dipingere i muri realizzando dei murales, mentre nella parte centrale c’era un istruttore che insegnava ad andare con lo skateboard. L’obiettivo è di consegnare questa area ai giovani per gestirla sensibilizzandoli per esprimersi al meglio e cercare di prevenire una serie di danneggiamenti vari che si sono riscontrati negli ultimi mesi nel concentrico e negli impianti sportivi con scritte sui muri, con danni ai segnali stradali.

Il progetto lo portiamo avanti con l’associazione Cinema Vekkio, l’obiettivo è quello di soddisfare e individuare le esigenze e necessità dei giovani e trovare spazi e luoghi dedicati a loro, come l’area di via Cici” prosegue il primo cittadino sandamianese.

Nella giornata di ieri San Damiano ha ospitato la cerimonia per il trentennale dei Centri incontri per anziani del Piemonte, iniziata con il saluto istituzionale delle autorità: era presente il Senatore Marco Perosino, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente del consiglio regionale Graglia, e diversi sindaci del Piemonte. Alla cerimonia erano presenti circa 200 persone, il tutto si è svolto nel massimo rispetto delle limitazioni anti covid.