Cinema Lumière entre in programmazione il thriller “The Secret -Le verità nascoste”

Al Cinema Lumière entra in programmazione con THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE. Regia di Yuval Adler. Un film con Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina, Amy Seimetz, Jeff Pope. Titolo originale: The Secrets We Keep. Genere Thriller, Drammatico, – USA, 2020. Durata 97′.

Qui di seguito la programmazione del cinema Lumière di Asti:

MARTEDÌ 13 ottobre – ore 21,15: LACCI

MERCOLEDÌ 14 ottobre – ore 2,15: LACCI (ultima proiezione)

GIOVEDÌ 15 ottobre – ore 21,15: THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE

VENERDÌ 16 ottobre – ore 21,15: THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE

SABATO 17 ottobre – ore 19,00: THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE – 21,30: THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE

DOMENICA 18 ottobre – ore 16,30: THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE – 19,00 THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE – 21,30: THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE

LUNEDÌ 19 ottobre: NON CI SONO PROIEZIONI. Quest’anno, normalmente, il giorno di riposo è Lunedì.

MARTEDÌ 20 ottobre – ore 21,15: THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE

MERCOLEDÌ 21 ottobre – ore 2,15: THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE

GIOVEDÌ 22 ottobre – ore 21,15: THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE

VENERDÌ 23 ottobre – ore 21,15: THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE

Nel caso che, per delibere regionali o governative, ci siano limitazioni di orario, gli orari di programmazione potrebbero subire variazioni e sarannno comunicate sul sito www.cinemalumiereasti.jimdo.com o sulla pagina Facebook @Lumiere.

Per informazioni: telefono 0141.413630 (segreteria telefonica – solo orari) – 333.5931921 (responsabile per informazioni o comunicazioni), mail: lumiereasti@gmail.com.