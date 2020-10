Cinema Lumière, da giovedì entra in programmazione il film di Pietro Castellitto “I predatori”

Il Cinema Lumière propone da giovedì il film di Pietro Castellitto: I PREDATORI. Nel cast ci sono Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Pietro Castellitto. Durata 109′. Drammatico.

Dalla prossima settimana, invece, RITORNO AL CRIMINE, una commedia con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi e, ancora, Carlo Buccirosso e Giulia Bevilacqua.

La programmazione del cinema Lumière di Asti:

MARTEDÌ 20 ottobre – ore 21,15: THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE

MERCOLEDÌ 21 ottobre – ore 21,15: THE SECRET – LE VERITÀ NASCOSTE (ultima proiezione)

GIOVEDÌ 22 ottobre – ore 21,15: I PREDATORI

VENERDÌ 23 ottobre – ore 21,15: I PREDATORI

SABATO 24 ottobre – ore 19,00: I PREDATORI 21,30: I PREDATORI

DOMENICA 25 ottobre – ore 16,30: I PREDATORI 19,00 I PREDATORI 21,30: I PREDATORI

LUNEDÌ 26 ottobre: riposo settimanale

MARTEDÌ 27 ottobre – ore 21,15: I PREDATORI

MERCOLEDÌ 28 ottobre – ore 2,15: I PREDATORI (ultima proiezione)

GIOVEDÌ 29 ottobre – ore 21,15: RITORNO AL CRIMINE

VENERDÌ 30 ottobre – ore 21,15: RITORNO AL CRIMINE

Nel caso, per delibere regionali o governative, ci siano limitazioni di orario, gli orari di programmazione potrebbero subire variazioni. In tal caso ne sarà data comunicazione.

L’accesso in sala è obbligatorio con la mascherina ed è consigliabile tenerla, anche se ci sono le distanze prescritte. Si mantiene il distanziamento a meno di essere congiunti. Si consiglia di pagare con le carte per evitare i contanti e ci sono i distributori di gel per nettarsi le mani. Obbligo tracciabilità anti Covid 19 lasciando cognome, nome e numero di telefono. Si consiglia di preparare un foglietto già pronto per sveltire le operazioni in cassa. Divieto di ingresso con temperatura superiore a 37,5°. L’organizzazione informa che la sala è sicura, riscaldata e il ricambio dell’aria è assicurato.

